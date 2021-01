Almaniyada son sutka ərzində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 22 368 yoluxma halı qeydə alınıb, 1 113 nəfər vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan Robert Kox İnstitutu məlumat yayıb. Almaniyada indiyə qədər COVID-19-a yoluxanların sayı 2 000 958 nəfərə çatıb.

Xəstəlikdən ölənlərin sayı 44 994 nəfərdir.

