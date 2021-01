İlham Əliyev 39 il sonra Heydər Əliyevlə şəkil çəkdirdiyi yerdə - FOTO

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşaya səfəri çərçivəsində illər əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevlə birlikdə şəkil çəkdirdiyi ərazidə olub.

Dövlət başçısı və birinci vitse-prezident qızları Leyla Əliyeva ilə birlikdə həmin ərazidə şəkil çəkdirib.

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin çəkdirdiyi fotonu da təqdim edib.

Foto 1982-ci il yanvarın 14-də Şuşa şəhərində çəkilib. Həmin dövrdə Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi olan Heydər Əliyev bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadimi ilə Şuşada keçirilən Vaqif poeziya günlərində iştirak edib. Bu şəkil də tədbir ərəfəsində Şuşa şəhərinin gəzintisi zamanı lentə alınıb.

