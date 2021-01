Prezident: "Azərbaycan vətəndaşları Şuşaya rahat gedəcəklər" - VİDEO

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində işğaldan azad olunan Şuşa şəhərinə Prezident İlham Əliyevlə birlikdə səfərləri ilə bağlı növbəti paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımdakı görüntü yeni salınan yol ilə bağlı olub.

"Burada heç vaxt yol olmayıb. Qəhrəman hərbçilərimiz bu ərazilərdən keçib. Biz isə indi cəmi iki ay ərzində bu yolu açmışıq. Sonra, əlbəttə ki, bu yol genişləndiriləcək və asfalt döşənəcək. Azərbaycan vətəndaşları rahat Şuşaya gedəcəklər", - prezident bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.