Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 14-də Şuşaya səfəri zamanı Vaqif türbəsini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva türbənin önündə xatirə fotosu çəkdiriblər.

Qeyd edək ki, 1982-ci ildə türbənin tikintisi başa çatdırılıb və abidənin açılışında o zaman Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin sədri olan Heydər Əliyev iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.