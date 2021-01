Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 3,52 milyonu keçib.

Metbuat.az bildirir ki, ölkədə son sutka ərzində 24 715 nəfər virusa yoluxub, 555 nəfər isə həyatını itirib. Bu günə qədər Rusiyada 3 520 531 nəfər infeksiyaya yoluxub, ölənlərin sayı 64 495 nəfərə çatıb.

Ölkə ərazisində ümumilikdə 2 909 680 şəxs virusdan sağalıb, 546 356 nəfərin müalicəsi isə davam edir.

