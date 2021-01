Korea sualtı ballistik raketini təqdim etdi

KXDR-in paytaxtı Pxenyanda Koreya İşçi Partiyasının səkkizinci qurultayı şərəfinə təntənəli hərbi parad keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi bildirib. Məlumata əsasən, paradda, xüsusilə strateji sualtı ballistik raketlər təqdim edilib:

Bildirilib ki, parad KXDR lideri Kim Çen Inın iştirakı ilə Pxenyanın mərkəzində Kim İr Sen meydanında keçirilib. Tədbirdə, həmçinin taktiki raketlərin və özüyeriyən artilleriya qurğularının ən son nümunələri nümayiş olundu.

