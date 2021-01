Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində işğaldan azad olunan ərazilərə səfərlə bağlı növbəti paylaşım edib.

Metbuat.az-in məlumatına görə, videogörüntülərdə dövlət başçısı Xocavənddə olduqlarını bildirib:

"Bura Azərbaycandır. Xocavənd rayonu, Böyük Tağlar kəndinin ərazisi. Baxın, necə də gözəldir bizim ölkəmiz. Bütün bu əraziləri qəhrəman Azərbaycan ordusu işğaldan azad edib".

Paylaşımı təqdim edirik.

