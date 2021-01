Azərbaycan Prezidenti Şuşada “Qazançılar kilsəsi”ndə olub - FOTO

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı şəhərdəki “Qazançılar kilsəsi”ndə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva kilsəyə baş çəkiblər, oradakı şəraitlə tanış olublar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 14-də Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci kilometrində Füzuli-Şuşa yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda hava limanının təməlini qoyub.

Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilən mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində olublar.

