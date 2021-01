Prezident ailəsi ilə birlikdə Şuşada - VİDEO

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilən mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində olublar.

Metbuat.az-in məlumatına görə, Mehriban Əliyeva səfərlə bağlı rəsmi “Instagram” səhifəsində video paylaşıb.

Videoda bu şərh qeyd edilib:

"Əziz qardaşlar və bacılar!

Bizim doğma, işğaldan azad olunmuş qədim Şuşa şəhərimizdə olmağımdan çox xoşbəxtəm! Böyük məmnuniyyətlə bu gözəl diyara etdiyimiz səfərimizin görüntülərini sizinlə paylaşıram.

Dərin hörmət və sevgilərlə,

Sizin MEHRİBAN"



