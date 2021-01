Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə birlikdə işğaldan azad olunan ərazilərə səfərləri ilə bağlı növbəti paylaşımı edib.

Metbuat.az-in məlumatına görə, videogörüntülərdə sükan arxasında oturan dövlət başçısı deyir:

“Xocalı rayonunun Sığnaq kəndi. Burada da Azərbaycan, Türkiyə bayraqları və yolu inşa edən Türkiyə şirkətinin Kolin şirkətinin bayrağı asılıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.