Bakı-Sumqayıt qatarı iki gün işləməyəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-dən bildiriblər. Nazirlər Kabinetinin qərarına müvafiq olaraq Bakı-Pirşağı-Sumqayıt elektrik qatarları 16 və 17 yanvar (şənbə və bazar) günləri hərəkətdə olmayacaq.

Əlavə olunub ki, 18 yanvar tarixindən etibarən cari cədvəl üzrə hərəkət bərpa olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.