Təhsil Nazirliyinə yeni şöbə müdiri təyin olunub - FOTO

Təhsil Nazirliyində yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, nazirliyin Elm, ali təhsil və orta ixtisas təhsili şöbəsinə yeni müdir təyin edilib.

Təhsil nazirinin müvafiq əmri ilə bu vəzifə Nicat Məmmədliyə həvalə olunub.

N.Məmmədli bu vəzifəyə qədər nazirliyin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri olub.

Hazırda həmin şöbəyə rəhbərliyi Tural Əhmədov edir.

Qeyd edək ki, Elm, ali təhsil və orta ixtisas təhsili şöbəsinin keçmiş müdiri Yaqub Piriyev idi. O, eyni zamanda nazirlikdə Aparat rəhbərliyinin müavini vəzifəsini icra edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.