Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bu gün Şuşaya səfərləri zamanı şəhəri gəzərək tarixi abidələrə baş çəkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident şəhərdə yerləşən bir binanın üzərində ermənilər tərəfindən yazılan "Şuşi Plaza Hotel” yazısını oxuyaraq "Şuşi adlı şəhər yoxdu, Şuşa var” deyərək reaksiya verib.

