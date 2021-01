"Onlayn dərslərə qoşula bilməyən müəllimlərimiz var və onların qeydiyyatı aparılır”.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tədris işləri üzrə prorektoru Eldar Aslanov “Pandemiya şəraitində tədrisin və imtahanların təşkili” mövzusunda keçirilən onlayn tədbirdə deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin müəllimlərin müqavilələrinin uzadılması zamanı bu məsələ nəzərə alınacaq.

