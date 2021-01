Ramin Bayramlıya vurulan koronavirus peyvəndi deyil - TƏBİB-dən AÇIQLAMA

Sosial şəbəkələrdə "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi"nin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlının peyvənd olunarkən çəkilmiş fotosu yayılıb. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri onun COVID-19 vaksini vurdurduğunu iddia ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı TƏBİB-dən Modern.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Ramin Bayramlı hələlik COVID-19 virusuna qarşı peyvənd olunmayıb:



"Çünki ölkə üzrə peyvəndləməyə hələ gələn həftədən başlanacaq. Yayılmış foto isə qripə qarşı vaksin vurularkən çəkilib".



Ölkəmizdə qripə qarşı vaksinasiyanın tətbiqinə 2020-ci il oktyabrın 12-dən xüsusi ayrılmış tibb müəssisələrində başlanılıb. Proses bir ay müddətində davam edib.

