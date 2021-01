Aparıcı Mikayıl Güləddinoğlunun "Space"də yayımlanan "Sevimli mahnı" proqramının yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az verir ki, axsam.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, aparıcı kanaldakı işindən uzaqlaşdırılıb. Onun verilişi də artıq bir müddətdir efirə getmir.

Qeyd edək ki, Mikayıl 10 ilə yaxındır "Space" telekanalında çalışırdı.

