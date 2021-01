Fransanın PSJ klubunun loqosu dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parislilər sponsorlara görə bu addıma əl atıb. Komanda gələn mövsümdən qeyri-adi loqo ilə təmsil olunacaq. Rəhbərlik emblemdəki Fransanın simvolu olan Eyfel qülləsini çıxararaq, yerinə əfsanəvi basketbolçu Maykl Cordanın şəklini qoyacaq.

Əvvəllər PSJ-nin üçüncü forması NBA formasına uyğun dizayn edilmişdi.

