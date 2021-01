Ermənilər ŞOKDA: Bu foto ölkəni qorxuya saldı - FOTO

Erməni ictimai fəal Narek Samsonyanın sosial şəbəkələrdə paylaşdığı foto ölkəsində təşvişə səbəb olub.

Metbuat/az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, o, NATO hərbi geyimində olan bir nəfərin və yanında dayanmış erməni polisinin əks olunduğu fotonu paylaşaraq iddia edib ki, Azərbaycan hərbçiləri artıq Ermənistandakı marketlərdən alış-veriş edirlər. Onları isə erməni polislər və Müdafiə Nazirliyinin işçiləri müşayiət edib.



Fotodakı şəxsin guya azərbaycanlı olması erməni aktivistin ehtimalıdır.



Xatırladaq ki, bir ay öncə də İrəvanın mərkəzində Azərbaycan XTQ-nin hərbi geyimlərinə bənzər formalarda dayanan erməni hərbçilər sakinlər arasında çaşqınlıq yaratmışdılar. Belə NATO stilində olan geyim formaları erməni hərbçilərinin ənənəvi hərbi geyimi olmadığı üçün İrəvanda zaman-zaman buna bənzər təşviş yaradan hallar yaşanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.