Yanvarın 25-dən şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətə icazə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yeni qərarında bildirilib.

