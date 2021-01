Qarabağda dəhşətli PARTLAYIŞLAR olacaq - Xankəndidə də... / VİDEO

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi Mərkəzinin mütəxəssislərinin Dağlıq Qarabağı minalardan təmizləməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlamamış sursatların zərərsizləşdirilməsi prosesi zamanı ərazidə dəhşətli partlayış səsləri eşidilir.

Zərərsizləşdirmə işləri Əsgəranın Xaçmaç, Muxtar kəndləri və Xanazaxla Ayaslı icmaları yaxınlığında həyata keçiriləcək. Buradakı partlayışların səsi Xankəndidə də eşdiləcək.

Mütəxəssislər hər gün səhər 10-dan axşam 6-dək işləyirlər. (publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.