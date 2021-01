Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanda koronavirusa qarşı peyvəndlənmə könüllü olacaq.

Metbuat.az “azxeber.com”a istinadən xəbər verir ki, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) bununla bağlı rəsmi açıqlama verilib.

Qeyd edilib ki, vaksinasiya könüllülük prinsipinə əsaslandığı üçün imtina olunacağı təqdirdə hər hansı inzibati tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb.

