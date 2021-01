Müğənni Rəqsanə İsmayılovadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Moskvada olan müğənni sosial media hesabında hamam geyimində videosunu paylaşaraq, bu sözləri yazıb:

"İnsan doğulduqdan sonra ən çox 15 il rahat yaşayar.

Sonra isə sadəcə dözər , səbr edər,acı çəkər və ölər"

Sözügedən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.