Şok: Xalq artistinin oğlu KÜÇƏDƏ YAŞAYIR - VİDEO

Mərhum Xalq artisti Siyavuş Aslanın oğlu Çingiz "Elgizlə izlə" proqramına gəlib. O, küçədə qaldığını söyləyib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki,Çingiz sığınacaqda qaldığını, amma artıq vaxt bitdiyini və qalmağa yeri olmadığını söyləyib:

"Orda az qala bilirsən. 6 ay vaxt verilir. Üç ilə yaxındır orada qalıram, mənə çox hörmət edilib. İndi küçədə qalıram".

Çingiz spirtli içki içdiyini etiraf edib. O bildirib ki, atasından qalan evi satıblar:

"Qardaşımla evi satdıq ki, biznes quraq. Amma alınmadı. Meyvə işi ilə məşğul olurdum, kirayədə qalırdım. Qardaşım Moskvadadır. Ailə qurdum, ayrıldıq. Qızım xaricdə yaşayır. Məndən onu gizlədirlər. Ailəlidir. Fərsiz ata olmuşam. "Bizimləsən" proqramında qızı tapdılar, deyib, atamı görmək istəyirəm. Amma telefonum olmadığı üçün məni tapmadılar".

