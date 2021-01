Bu gün Qarabağ münaqişəsi zonasında aparılan axtarış işləri zamanı daha 2 erməni hərbçinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, meyitlər Xocavənd-Talış kəndi istiqamətində qarşı tərəfə verilib.

Bildirilib ki, itkin erməni hərbçilərin axtarışları Şuşada, Hadrutda, Cəbrayılda və Füzulidə də davam etdirilib.

