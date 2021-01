Azərbaycan ordusunun zəfər çaldığı 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edən daha bir qazimizdən xoş xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyüşlər zamanı nitq qüsuru ilə üzləşən qazimizin dili açılıb.



Sosial şəbəkədə paylaşılan videoda döyüş yoldaşları sevincdən ağlayaraq qazimizi təbrik ediblər.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.