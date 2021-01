“Trabzonspor”dan heç-heçə, çempion xal itirdi

Türkiyə Superliqasında XIX turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ikinci günündə "Trabzonspor" səfərdə "Antalyaspor" komandasının qonağı olub. Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən görüşdə qalib müəyyənləşməyib. Matç 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.



Günün digər görüşündə "Qaziantep" öz meydanında "Kayserispor"u 2:1 hesabı ilə məğlub edib, "Göztəpə" isə səfərdə "Konyaspor"dan üstün olub - 3:2.



"Başakşəhər" - "Sivasspor" oyunu 1:1 hesablı bərabərliklə başa çatıb.



Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə 35 xalla "Beşiktaş" liderlik edir. Eyni xala sahib olan "Fənərbağça" ikinci, "Qaziantep" isə 34 xalla üçüncü sırada yer alıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.