Fransada keçirilən etiraz aksiyalarında 75 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Aksiyalar zamanı etirazçılarla polis əməkdaşları arasında qarşıdurma baş verib. İlkin məlumata əsasən, azı 12 polis əməkdaşı xəsarət alıb.



