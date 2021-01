Yevlax şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci müavini Qənimət Qaraşov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, vəzifədən azad edilən məmurun yerinə hələ ki yeni təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, Q. Qaraşov on ilə yaxındır birinci müavin vəzifəsində çalışıb.

