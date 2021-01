İsveç kralı və kraliçası koronavirusa qarşı peyvənd olunublar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, kral Karl XVI Qustav və kraliça Silviya yaşadıqları Stenhammar qalasında vaksin vurdurublar.



“Ölkəmizdə COVID-19-a qarşı böyük vaksinasiya həyata keçirilir. Ümid edirəm ki, yaxın aylarda biz birlikdə və mümkün qədər tez vaxtda bu çətin vəziyyətin öhdəsindən gələ biləcəyik”, - deyə kral bildirib.

