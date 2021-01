Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya tarixi səfəri ilə ermənilərə bir daha başa saldı ki, status, qondarma rejim artıq yoxdur, olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səfər və Şuşada verilən mesajlar Qarabağın Xankəndi, Xocalı və Xocavənd də daxil olmaqla gələcəyini növbəti dəfə müəyyən etdi.

