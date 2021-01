"Yeşilcam" ulduzu Əkrəm Gökkaya 87 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor 4 gün reanimasiyada qaldıqdan sonra həyatını itirib.

Qeyd edək ki, Əkrəm Gökkaya 60-dan çox filmdə çəkilib.(axşam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.