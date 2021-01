Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi - TƏCİLİ

“Səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslərin qəbulunun keçirilməsi, onların müraciətlərinə vaxtında və obyektiv baxılmasının təmin edilməsi məqsədilə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun müvafiq əmri ilə yaradılmış komissiyaya “veteran adı” və yaxud “veteran kitabçasının” verilməsi səlahiyyəti verilməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov deyib.

“Buna görə də vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, bu məsələ ilə əlaqədar müraciət etməsinlər”, - nazirlik rəsmisi bildirib.

