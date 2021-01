Ermənilərin Qarabağda yaratdıqları gizli tunellər Azərbaycan əsgərləri tərəfindən tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videodan göründüyü kimi düşmən işğal etdikləri ərazilərdə gizli tunellər və istehkam qurğuları yaradaraq Azərbaycana qarşı istifadə etməyi planlayıb.

Videonu təqdim edirik:

