Qarabağda Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzi Ağdamda təmas xəttinə 8 kilometrlik məsafədə yerləşəcək və ilkin mərhələdə 60 türk, 60 rus hərbçi Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək. Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun açıqlamasındakı “təmas xətti” ifadəsi sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olub.

Bəs Çavuşoğlunun nəzərdə tutduğu "təmas xətti" anlayışı nə deməkdir? Qarabağda "təmas xətti" harada olacaq?

