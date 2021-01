Bir qrup hərbçimiz ermənilər yaşayan kəndə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video yayılıb.

Yayılan videoda hərbçilərimizin kənddə gəzdiyi əks olunub.

Həmin videonu təqdim edirik:

