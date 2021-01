Erməni işğalından azad olunan Kəlbəcər rayonunda, Murov dağı istiqamətində Ömər aşırımında yenidən azan səsləndirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar video sosial şəbəkələrdə yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.