Düşmənin 30 texnikasını təkbaşına məhv etdi: Müharibənin bitməsinə yarım saat qalmış şəhid oldu – FOTOLAR

“Həmişə tam nişana atəş açıb, bir dəfə də olsa nişandan yayınmayıb. 30-a yaxın düşmən texnikasını təkbaşına məhv edib. Fəridin son sözü belə oldu: "Məndə o bəxt haradandır, mən Şəhid olam? Bəlkə Şəhid olsam, övladlarıma bir ev olar".

Fərid İmran oğlu Zaməddinov 1986-cı ildə Oğuz şəhərində anadan olub.

O, 1992-ci ildə həmin şəhər 2 saylı tam orta məktəbə gedib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra, Şəkidə Mühasibat Uçotu və Audit ixtisasi üzrə təhsilini davam etdirib

2012-ci ilin aprel ayından hərbi xidmətini gizir kimi davam etdirib.

Aprel döyüşlərində xüsusi qəhrəmanlığı ilə seçilən Fərid 2020-ci il sentyabrın 27-i topçu komandir kimi döyüşlərə yollanıb. O, Kəlbəcər-Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Düşmənin 30-a yaxın tankını məhv edib. 2020-ci il noyabr ayının 9-dan 10-na keçən gecə atəşkəsə yarım saat qalmış Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Şəhid Zaməddinov Fərid çox ailəcanlı bir insan olub, bacısı Təhminə xanım deyir ki, həyatda ən çox övladlarına bağlı idi, onlarla nəfəs alırdı. İstədikləri hər şeyi alardı.

Bacısının sözlərinə görə, uşaqları elə ərköyün böyütməsini belə izah edərdi: “Mən atasız böyümüşəm, ata qayğısı görməmişəm, qoy övladlarım görsün, mən sağ olduğum müddətcə onların hər nazını çəkəcəm”.

Yoldaşı Zeynəb xanım deyir ki, bir gün qızım Nərmin atasından kukla istədi. Ancaq marketin bağlanmağına sayılı dəqiqələr qalmışdı. Maşına çatanda yadına düşdü ki, qızına oyuncaq alacaqdı. Yoldaşı dedi ki, eybi yox, sabah alarsan, dedi qızıma söz vermişəm. Gedib birdə marketi, kassanı açdırıb, kuklanı alıb qızına.

Oğlu ilə tam başqa bağı var idi. Yayın istisində ona sarılıb yatarmış, onsuz darıxıram deyərmiş...

Özünə paltar almırdı, deyirdi uşaqlara olsun, mənim hərbi formam bəs edər. Saçı tərtəmiz ağarmışdı. Heç, demək olar, şəkli yoxdur. Yoldaşı səbəbini soruşanda deyərdi ki, orada baş qaşımağa vaxt yox idi, qalmışdı şəkil çəkdirmək.

Müharibə başlayandan ən qızğın yerlərdə döyüşüb, topçu komandir olub.

“Kompüter bilikləri mükəmməl idi, həmişə tam nişana atəş açıb, bir dəfə də olsa nişandan yayınmayıb. 30-a yaxın düşmən texnikasını təkbaşına məhv edib”.

Döyüş yoldaşları arasında da böyük hörmət sahibi olub. Onlar danışır ki, Fərid sanki şəhid olacağını öncədən hiss edirdi. Son zamanlar deyirmiş ki, mən atasız böyümüşəm, qorxuram övladlarım da elə böyüsün. Belə deyəndə yoldaşları, “nigaran qalma, elə şey olsa, biz varıq, böyüdərik onları” deyiblər. Elə də oldu. Fərid şəhid olandan hər gün zəng edib əhvalımızı soruşur, tez-tez ziyarət edirlər”.

Xanımı danışır ki, Fərid sonuncu dəfə noyabrın 3-də bir günlük ailəsini görməyə gəlib, sonra yenidən döyüşə qayıdıb.

“Gəldiyi gün axşama kimi şəhidlər barədə reportajlara baxdı, telefonunda saxladığı düşmənin məhv edilən texnikalarının şəkilini göstərdi övladlarına. Elə qürurlu idi ki…”

Birdən oğlumuz Aqşin soruşdu ki, ata, haram loxma yeyənlər şəhid olur? Atası isə cavabında “təbii ki, yox” dedi. Oğlum soruşanda ki, bəs sən heç haram loxma yemisən, atası növbəti dəfə “yox” deyə cavab verdi. Bu zaman oğlum “sən haram loxma yeməmisən, bəs birdən şəhid olsan?!"

Fərid cavab verə bilmədi, susdu…

Yoldaşları deyir ki, son gün, ayın 10-u özünü narahat hiss edirdi. Sanki içində bir hiss vardı. Sonuncu dəfə maşına minməmişdən qabaq ona deyiblər ki, getmə, nə olar nə olmaz, birdən Şəhid olarsan. Bu cümlə qarşısında bəxtindən giləylənərək Fəridin son kəliməsi bu oldu - "Məndə o bəxt hardandır, mən Şəhid olam? Bəlkə Şəhid olsam, övladlarıma bir ev olar".

Övladları hələdə ataların qayıdacaqlarını düşünür. 40 mərasimi deyəndə qızı elə bilib ki, mərasimdən sonra atası qayıdacaq. Camaat dağılışanda anasına deyib "Bəs 40 keçdi, atam haradadır?"

Şəhidlər Zaməddinov Fərid və Əhmədli Elşənin əbədi xatirəsinə Oğuz rayonunda bulaq inşa olunub.

Qeyd edək ki, Fərdi Zaməddinov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.

Şəhidimiz Oğuz rayon Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.

Şəhidimizin 3 övladı yadigar qalıb.

Allah rəhmət eləsin!

Gülşən Ramazanlı / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.