Qarabağda aparılan axtarışlarda müharibə zamanı itkin düşmüş daha üç erməni hərbçinin meyiti tapılıb.

Bu barədə "Sputnik Armenia" xəbər verir.

Sayt yazır ki, erməni hərbçilərin meyitləri Hadrut, Füzuli və Cəbrayılda aşkarlanıb.

Məlumata görə, bununla da Qarabağda indiyədək tapılan erməni hərbçilərinin meyitlərinin sayı 1 235 nəfərə çatıb.

