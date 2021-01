Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalnı Almaniyadan ölkəsinə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Navalnı “Şeremetyevo” hava limanında saxlanılıb.



Onun axtarışda olduğuna görə saxlanıldığı bildirilir.

