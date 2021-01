İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə heç bir silahlı erməni qalmamalıdır. Orada ermənilər yaşaya bilər. Onlara Azərbaycan pasportu veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, hətta onların Azərbaycan dilini öyrənməsi də şərt kimi irəli sürüləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.