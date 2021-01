Azərbaycanda daha bir həkim dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu nunla bağlı professor Adil Qeybulla "Facebook"da paylaşım edib.

"Peşəkar həkim, tanınmış anesteziloq-reanimatoloq, gözəl insan, dəyərli dostumuz Nizami Hacıyevin qəfil dünyasını dəyişməsi xəbəri hamımızı sarsıtdı!

Ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin, nur içində yatsın", - professor bildirib.

