Böyük Britaniyada son sutka ərzində 38 598 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Departamenti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, ölkə üzrə koronavirusa yoluxanların sayı 3 395 959 nəfərə çatıb.



Ötən 24 saatda daha 671 pasiyent dünyasını dəyişib. Bununla da Britaniyada pandemiya qurbanlarının sayı 89 261-ə yüksəlib.

