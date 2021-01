Putindən QARABAĞ AÇIQLAMASI: Ermənistan elə bir həddə çatmışdı ki...

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağda atəşkəs haqqında noyabr bəyanatının qəbul edilməsi ilə bağlı bəzi təfərrüatları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o deyib ki, razılaşmanın mətni əvvəlcədən hazırlanmayıb. Bütün qərarlar birbaşa Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşündə qəbul edilib:

"Sadəcə, hərbi əməliyyatlar zonasında elə vəziyyət yaranmışdı, açığını deyək, Ermənistan elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, qərar qəbul etmək lazım idi. Ancaq haqqına demək lazımdır, bu şəraitdə mübarizə hər iki tərəfdən hər bir söz, hər bir bənd, demək olar ki, hər bir vergül üstündə gedirdi". / "YeniSabah"

