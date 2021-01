Almaniyanın cənubunda koronavirusun yeni mutasiyası aşkar edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Bavariya federak torpağının Qarmiş-Partenkirxen şəhərində 3 nəfər virusun yeni növünə yoluxub. Qeyd olunur ki, bu mutasiya əvvəl heç vaxt müəyyən edilməyib.

Mütəxəssislər bugünədək SARS-CoV-2 virusunun 12 mindən çox mutasiyasını aşkar edib. Yeni mutasiyalardan ən yoluxucusu "Britaniya ştammı" hesab olunur.

