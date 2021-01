Rusiyanın Qaraçay-Çərkəz Respublikasında qar uçqunu baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Mussa-Açitara dağında xizək yolunda qeydə alınıb. İlkin məlumatlara görə, uçqunun altında 12 nəfərədək şəxsin qaldığı ehtimal olunur.

Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işlərinin aparılması üçün hazırlıq gedir. (RİA Novosti)

