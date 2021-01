Emil Balayevin Ağdamın “Qarabağ” futbol klubunu tərk edəcəyi vaxt müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, millinin qapıçısı mövsümün sonunda Ağdam klubu ilə vidalaşacaq. “Qarabağ”da Şahruddin Məhəmmədəliyevin kölgəsində qalan qolkiperin sözləşməsi iki illikdir.



Müqavilənin növbəti hissəsi mayda qüvvədən düşmüş sayılacaq. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan çempionu isə artıq yeni qapıçı axtarışına çıxıb.

