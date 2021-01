Xəbər verdiyimiz kimi Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Mahmudov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə onun vəziyyətinin ağırlaşması, hətta vəfat etməsi ilə bağlı xəbərlər dolaşırdı.

Bu gün "Telegram" kanallarında Rəşid Mahmudovun müalicə aldığı xəstəxanada çəkilmiş fotosu yayılıb.

Allah şəfa versin!

