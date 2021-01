Ermənistanın səhiyyə nazirinin müavini Anait Avanesyan nazir postuna təyin olunub.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan sərəncam verib. Anait Avanesyan bu postda Arsen Torosyanı əvəz edib.

Torosyan isə hökumət aparatının rəhbəri təyin olunub.

