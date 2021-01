Daxili İşlər orqanlarında növbəti kadr dəyişikliyi olub.Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, polis Baş leytenantı Azər Məmmədov Nəsimi RPİ 20-ci Polis Bölməsinin rəis müavini təyin edilib.Qeyd edək ki, bir müddət öncə Nəsimi RPİ 20-ci Polis Bölməsinin rəis müavini, polis mayoru Elnur Əzizov vəzifəsindən azad edilərək Biləsuvar Rayon Polis Şöbəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini təyin edilib. (unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.