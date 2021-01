Yanvarın 18-dən Azərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiyaya start verilib.

Bəs peyvənd olunan şəxs yenidən virusa yoluxa bilər?

Yaxud vətəndaşlara vurulan peyvəndin təsir müddəti nə qədərdir?

Peyvənd vurulduqdan sonra virus həyatımızdan birdəfəlik çıxacaq?

Metbuat.az xəbər verir ki, həkim-infeksionist Namiq Nəbiyev hamını maraqlandıran sualı cavablandırıb.

